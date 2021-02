Simulador da pensão de velhice já está disponível na Segurança Social. Veja como funciona

O simulador que cálcula a pensão de velhice antes de iniciar o pedido ficou esta sexta-feira disponível no site da Segurança Social Direta.



No simulador ficam visíveis os anos de descontos e o valor bruto estimado da pensão que o requerente vai receber. Após terminar o pedido, e nos casos em que cumprem os requisitos de acesso à pensão provisória, o processo será automaticamente deferido num prazo máximo de 24 horas, sendo ainda comunicada nessa altura a data em que se inicia o pagamento da pensão.







Entre os critérios para acesso à pensão provisória estão o cumprimento da idade de acesso à pensão de velhice, o prazo de garantia ou o facto de não existirem descontos no estrangeiro ou noutros regimes de pensões. Nos casos em que o requerente não cumpra estes requisitos, o pedido será posteriormente analisado pela Segurança Social, sendo possível acompanhar online a evolução do estado do pedido.

Com este novo serviço digital e o processo de deferimento automático de pensões de velhice será possível reduzir o número de pensões alvo de análise manual por parte da Segurança Social.