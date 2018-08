Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeos mostram lixo deixado em praias e ruas de Cascais

Vários voluntários filmaram e fotografaram o estado da praia de Carcavelos e da Rua Direita em Cascais.

13:52

Numa das semanas mais quentes de sempre em Portugal, foram muitos os que optaram pelas praias como o local de eleição para se refrescarem.



Entre as centenas de praias do país, a de Carcavelos foi uma das que recebeu mais visitantes. Esta, que é uma das praias mais frequentadas do concelho de Lisboa, acabou por ser também uma das mais sujas em Portugal.



Nas redes sociais multiplicam-se os relatos sobre o lixo que tem ficado no areal.



Ao final da tarde de quinta-feira, era este o estado da praia de Carcavelos:





Acabaram por ser vários voluntários a limpar o excesso de lixo que praticamente impedia a circulação no areal.





Dois jovens publicaram no Youtube um vídeo em que relatam o estado em que a praia de Carcavelos foi deixada:





As ruas de Cascais também sofrem

Não são só as praias que sofrem com a quantidade de lixo deixado à deriva. A Rua Direita, uma das mais famosas de Cascais e um dos grandes pontos de turismo da vila, foi deixada assim na madrugada de domingo: