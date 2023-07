Vigília de apoio aos Bombeiros Sapadores de Setúbal decorreu esta segunda feira junto ao quartel

Decorreu esta segunda-feira uma vigília de apoio aos Bombeiros Sapadores de Setúbal. Na ação, que se realizou em frente ao quartel, participaram vários elementos da corporação e os familiares."A Câmara Municipal de Setúbal rouba direitos laborais e condições de trabalho" e a " C.M. Setúbal queima Bombeiros Sapadores", foram dois dos cartazes os operacionais levantaram.

Em greve há cerca de oito meses, os bombeiros de Setúbal contestam o atual comandante e a gestão da corporação por parte do município, mas a situação agravou-se na última semana, face à decisão da autarquia sadina de proceder ao corte do subsídio de turno, 25% do salário base dos bombeiros.