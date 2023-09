Vila Nova de Cerveira interdita trânsito no centro histórico aos fins de semana

Sete ruas do centro histórico de Vila Nova de Cerveira vão ser interditadas ao trânsito aos fins de semanas, após um período experimental de três meses durante o verão, revelou esta sexta-feira aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

Em comunicado, o município esclarece que a interdição do trânsito automóvel aos sábados e domingos abrange a rua António José Duro, Terreiro e Praça da Liberdade até ao entroncamento da Rua do Cais, a rua Queiroz Ribeiro (desde a rua do Arrabalde até à praça da Liberdade), bem como as ruas César Maldonado, Costa Brava e Costa Pereira.

A medida "exclui residentes, atividades económicas, recolha de resíduos sólidos urbanos, agentes de proteção civil, táxis e viaturas municipais", explica a câmara.

Nestes casos, o encerramento das ruas deve ser "assegurado após a passagem pelas cancelas/floreiras".

Já as cargas e descargas, "ficam salvaguardadas com proposta de lugares permanentes na praça do Alto Minho, rua 25 de Abril e praça 16 de Fevereiro".

A autarquia revelou que estipulou também "a interdição temporária à circulação automóvel na rua António José Duro, no Terreiro e na Praça da Liberdade até ao entroncamento da rua do Cais, durante "casamentos, batizados, funerais, ou outros eventos de cariz religioso" na igreja Matriz.

O município pretende, desta forma, "efetivar uma mobilidade cada vez mais sustentável, contribuindo para um ambiente menos poluído, quer a nível de emissões quer de ruído, promovendo a circulação pedonal e uma verdadeira fruição do espaço público".

"Ao longo de quase três meses de verão, residentes e visitantes do concelho de Vila Nova de Cerveira puderam usufruir de uma programação cultural atrativa e diversificada, vivenciada num ambiente de segurança garantido pela interdição da circulação de carros nas principais artérias do centro histórico", indica a câmara, justificando a decisão de dar continuidade à medida.

De acordo com a autarquia, o centro histórico de Vila Nova de Cerveira tem "uma dimensão relativamente reduzida" com um "concentração muito significativa de espaços comerciais e turístico-patrimoniais".

"Entre julho e setembro, as principais artérias foram devolvidas às pessoas em detrimento da circulação automóvel, sendo visível famílias e grupos de turistas a desfrutar não só dos eventos, como também dos pontos de interesse, sem a preocupação de estarem constantemente vigilantes à passagem de viaturas", refere.

ACG // LIL

Lusa/fim