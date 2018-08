Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Verde acorda com dois sismos

Abalos de magnitude 3,2 e 2,7 foram sentidos. Não há registo de feridos ou danos materiais.

Por Ana Silva Monteiro | 08:27

Várias localidades do distrito de Braga acordaram, esta segunda-feira de manhã, com as casas a tremer devido a dois sismos. O primeiro, de magnitude 3,2 na escala de Richter, ocorreu pelas 07h13. Já o segundo, de magnitude 2,7, foi registado às 07h40. Os dois tiveram epicentro em Vila Verde.



"Moro no terceiro andar de um prédio e senti o primeiro sismo com muita intensidade. A minha casa abanou bastante. Claro que fiquei com medo até porque no sábado já tinham sido registados aqui quatro abalos sísmicos de menor magnitude", contou ao CM Sofia Barbosa, moradora em Vila Verde.



Embora o abalo tenha sido sentido com bastante intensidade, segundo várias corporações de bombeiros da região, não houve registo de danos pessoais nem materiais.



"Estava a trabalhar no café e senti o abalo. Na altura já aqui estavam alguns clientes. Uns ficaram calmos, outros nem por isso. Mas foi relativamente rápido", disse ao CM Artur Rego, proprietário de um café no centro da vila. Pelas redes sociais, muitas pessoas deixaram ontem testemunhos de terem sentido os dois sismos.