"Isto é tipo cesariana, é colher antes que seja tarde”. Este desabafo de José Morais, da Casa dos Lagares, na aldeia de Cheires, Alijó, confirma a antecipação da vindima no Douro com o objetivo de salvar os cachos de uva em ano de seca. O calor já matou videiras e a previsão aponta para quebras de 20 por cento na Região Demarcada do Douro face à campanha anterior.









