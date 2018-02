Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violência escolar desce quase 70%

Caiu de 1321 ocorrências, em 2013, para 422, no último ano letivo.

26.02.18

O número de casos de violência, indisciplina e uso de drogas nas escolas desceu 68 por cento nos últimos quatro anos. No ano letivo passado foram registadas 422 ocorrências, que comparam com as 1321 de 2013/14.



Os dados, a que o CM teve acesso, são do Gabinete de Segurança Escolar do Ministério da Educação e baseiam-se nas ocorrências reportadas oficialmente pelos diretores.



As agressões, designadas como atos contra a liberdade e integridade física das pessoas, caíram 65 por cento desde 2013, mas continuam a ser o principal ilícito. A maior redução verificou-se nos atos contra a honra e o bom-nome das pessoas, no qual a quebra foi de 80% desde 2013. Já o número de ocorrências relacionadas com consumo e tráfico de drogas desceu 69%.



Os episódios com armas brancas foram sete, metade dos 14 verificados em 2013. Finalmente, os atos contra bens e equipamentos escolares registaram uma redução de 62 por cento, nos últimos quatro anos.