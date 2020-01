Vírus da China ameaça chegar a Portugal

A nova estirpe do coronavírus detetada na cidade chinesa de Wuhan "pode também chegar a Portugal", avisa Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública."Essa possibilidade existe porque vivemos num Mundo global, o que propicia que os casos de infeção se possam disseminar", afirmou esta terça-feira o clínico à Renascença.O número de vítimas mortais na China provocadas pelo novo tipo de pneumonia viral subiu esta terça-feira para seis, havendo já um total de 291 pessoas infetadas, 15 deles funcionários hospitalares. Já havia casos no Japão, Coreia do Sul e Tailândia, e esta terça-feira foi confirmado o primeiro nos Estados Unidos.Este doente do estado de Washington tinha viajado para Wuhan, cidade chinesa onde o vírus foi detetado. As autoridades de saúde de cada país esperam pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, cujos peritos se vão reunir esta quarta-feira para decidir se se trata de uma emergência mundial.O Centro Europeu de Controlo de Doenças afirmou esta terça-feira que está confirmada a transmissão pessoa a pessoa do novo vírus. Já a Organização Mundial da Saúde diz que a transmissão entre humanos "é limitada" e que "a fonte primária mais provável" de contágio é animal.A Direção-Geral da Saúde recomenda quem viaja para a região de Wuhan, na China, que evite contactos com quem sofra de doenças respiratórias agudas.A DGS avisa os viajantes para Wuhan que têm de lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, e devem evitar contacto com animais.Recomenda-se que os viajantes para Wuhan tapem o nariz e a boca com lenço ou com o braço quando espirrarem ou tossirem.