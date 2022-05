Já é possível, desde esta terça-feira, visitar doentes internados em hospitais de forma livre, sem ter de apresentar um teste negativo à Covid-19 ou certificado digital. A atualização da orientação foi publicada pela Direção-Geral da Saúde.





“A atual situação epidemiológica e a elevada cobertura vacinal contra a Covid-19 atingida em Portugal, bem como a contínua e adequada implementação das medidas de prevenção e controlo de infeção, permitem respeitar o direito à visita e ao acompanhamento dos utentes”, pode ler-se no documento assinado pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Ainda assim, há regras a cumprir: distanciamento físico entre visitante, utente e profissionais de saúde; uso obrigatório de máscara e higienização das mãos. O número de visitantes por utente internado deverá ser ajustado; durante as visitas são proibidos procedimentos geradores de aerossóis, assim como a colheita de amostras respiratórias. Os visitantes não podem usar as instalações sanitárias do doente, nem levar qualquer tipo de bens. E devem avisar o serviço hospitalar caso surjam sintomas sugestivos de Covid-19, dois dias após a visita.



pormenores



Fragilidade de idosos







A mortalidade por Covid-19 em Portugal (acima do limiar europeu) poderá estar associada a “condições de fragilidade adicionais” dos idosos, disse o investigador Miguel Castanho. Virologista Pedro Simas apontou a sazonalidade do vírus.

Descoberta em crianças



Investigadores australianos descobriram a causa da Síndrome Inflamatória Multissistémica (sequela em crianças): proteínas no sangue após a doença.