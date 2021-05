Viticultores de Vila Real dizem que granizo comprometeu vindimas

Viticultores e autarcas das freguesias de Abaças e Guiães, no concelho de Vila Real, descreveram hoje um "cenário de catástrofe" e queixaram-se de prejuízos "muito elevados" nestas vinhas do Douro devido à intensa queda de granizo.

"Temos aqui zonas onde as vindimas estão feitas", afirmou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Abaças, Filipe Brigas.

Ao final da tarde de hoje e durante vários minutos caiu granizo com muita intensidade e descrito como sendo do tamanho de "nozes" ou de bolas de pingue-pongue no território de Vila Real, acompanhado de chuva intensa.