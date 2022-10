A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou uma parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, admitiu que o escândalo de abusos sexuais na Igreja teve influência nesta decisão. “Procurámos uma entidade que tivesse experiência no terreno e que pudesse ser nossa intermediária, no apoio a uma pessoa que participe na JMJ e que viva um incidente qualquer, um assalto, um ataque, seja vítima do que quer que seja”, afirmou o bispo auxiliar de Lisboa.









