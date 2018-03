"Achar que o Facebook é um espaço de liberdade é errado"

Vasco Marques, com formação em e-Business (negócios online) e marketing digital, defende em declarações à revista SÁBADO que as políticas de censura do Facebook são "muito rígidas", afirmando que no que diz respeito aos "anúncios" a maior rede social do mundo é ainda mais dura.



"De facto já tive uma experiência com um cliente. O Facebook bloqueou-lhe os conteúdos e as páginas. São muito exagerados e muitas vezes caiem no exagero", afirmou Vasco, acrescentando que na área comercial daquela rede social os critérios são ainda mais austeros.



O fundador da empresa Web2Business - que promove e procura soluções na área do marketing digital - explica que, por exemplo, os anúncios de tratamento e spa são, por defeito, censurados. Depois da reprovação, segundo Vasco, o processo não é fácil.



Questionado sobre se há um exagero em relação à política de censura no Facebook, o autor do livro Redes Sociais 360 considera que terá de haver sempre uma filtragem, sublinhando que isso implicará sempre a existência de erros. "Tanto o algoritmo do Google como do Facebook estão em constante evolução e, por isso, há erros que vão sempre acontecendo".



"Que se conheça há duas formas de censura no Facebook: conteúdos que vão contra as regras e que não se podem publicar podem ser detectados automaticamente. Uma outra forma é reportar os conteúdos inapropriados", referiu Vasco Marques, sublinhando que o utilizador pode pedir "para repor a página", sendo que "é difícil ter apoio do Facebook".



Nos últimos tempos, assume Vasco Marques, têm-lhe sido reportadas mais queixas em relação aos anúncios, sendo que de uma forma geral "ha mais censura e mais controlo". No entanto, acrescenta, este tipo de filtragem é necessário, nomeadamente "na nudez, pornografia ou em casos de violência extrema".



Questionado sobre a diferença de políticas de censura no Facebook e noutras plataformas, o especialista considera que nesta rede social as notícias de censura têm mais eco por se tratar da maior rede social do mundo e da que permite ver e colocar mais tipos de conteúdos (vídeos, imagens, notícias, publicações escritas) - sendo que no caso do Youtube é mais conteúdos à base de vídeo e no Instagram só imagens e vídeos.

João Miguel Tavares, jornalista e comentador, vê as políticas de censura de Facebook com alguma naturalidade, sublinhando que "não se tratando de um empresa pública" tem as "suas próprias políticas". E quem não concorda? "Só tem duas hipóteses: uma é criticar, a outra é abandonar o Facebook".O comentador do programa Governo Sombra, da TVI24, esclarece que o problema da sociedade é "apropriar-se" das coisas, sendo que a maior rede social é apenas uma ferramenta, com regras próprias.Sobre a censura à escultura com mais de 25 mil anos pela empresa de Zuckerberg, João Miguel Tavares não tem dúvidas: "é um absurdo. Não li o suficiente mas claro que é imbecil. É indiscutível". "Resta saber se é 'imbecibilidade' de um algoritmo ou de alguém", acrescentou.O escritor João Tordo segue a mesma linha de raciocínio. "A sociedade não é nem nunca foi o Facebook. O Facebok tem as suas regras e achar que é um espaço de liberdade é errado", frisou o escritor. "Ir para o Facebook refilar com o Facebook é irónico", acrescentou, referindo-se à polémica com a estátua Vénus de Willendorf.Para fazer uma auto-avaliação daquilo que considera ser censurável ou não, o The Guardian disponibilizou um quiz com imagens para fazer o teste. Veja aqui