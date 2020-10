Among Us: O novo jogo que já está nos telemóveis e computadores de milhões

Ouviu o seu filho falar em 'Among Us' e não sabe o que é? Pois bem, o jogo que foi criado em 2018 para Android, iOS e Windows é já o mais descarregado em 2020 com um total de 41,9 milhões de downloads apenas em setembro.O jogo 'espacial' em que cada jogador assume uma de duas funções - tripulante ou impostor - chegou às tendências mundiais muito devido à aposta da divulgação em plataformas de streaming como a Twitch ou as lives no Youtube.Caso o jogador seja um tripulante - a grande maioria - tem como objetivo identificar quais são os impostores dentro do jogo e completar as tarefas apresentadas no mapa.Por outro lado, se o jogador for um dos escolhidos para ser um impostor terá a única missão de matar os tripulantes sem ser identificado.'Among Us' é já o jogo com mais downloads em 2020 e sofreu um disparo significativo nos descarregamentos no mês de setembro, totalizando cerca de 41,9 milhões de downloads. Em agosto tinha sido descarregado 18,4 milhões de vezes.É um jogo de equipa e é gratuito para smartphones Android e iOS. Para computador, o jogo tem um preço único de 3,99 euros na plataforma Steam.