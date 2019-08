Aplicações Instagram e WhatsApp forçadas a alterar nome

As aplicações Instagram e WhatsApp vão sofrer alterações no nome. Ambas as apps vão passar a ter a terminologia "from Facebook".Mark Zuckerberg justifica a alteração com a vontade de transmitir mais "transparência" aos utilizadores.Os novos nomes vão ser visíveis na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) e no interior de ambas as apps. Nos ícones, os nomes permanecem iguais. Esta é a primeira alteração de sempre no nome de ambas as aplicações.No início do ano foi revelado que Mark Zuckerberg pretendia 'ligar' as três aplicações para que fosse possível trocar mensagens entre os utilizadores das várias apps.