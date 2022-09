Blue Origin aborta missão espacial por falhas após lançamento

Uma cápsula da empresa de astronáutica Blue Origin, fundada pelo criador da Amazon, Jeff Bezos, viu esta segunda-feira a sua missão espacial não tripulada ser abortada.

A cápsula descolou do oeste do Texas e começou a lançar chamas amarelas em torno do seu único motor no primeiro minuto de voo.

O sistema de aborto de lançamento de emergência da cápsula foi acionado imediatamente. Vários minutos depois, a cápsula caiu de paraquedas no deserto.

O foguete, que transportava a cápsula, também caiu no solo sem provocar ferimentos ou danos, disse a Administração Federal de Aviação, citada em comunicado.

Embora o foguete New Shepard fosse dedicado a voos experimentais, era do mesmo modelo usado nas viagens turísticas de 10 minutos.

Administração Federal de Aviação disse ainda que o foguete se encontra inutilizado enquanto decorre uma investigação.

"Parece que tivemos uma anomalia no voo de hoje. Isto não foi planeado. (...)Falha no 'booster' no voo sem tripulação de hoje. O sistema de escape funcionou como projetado", indicou a Blue Origin no Twitter.

A empresa não deu mais detalhes.

Foi o 23.º voo do programa New Shepard, em homenagem ao norte-americano no espaço, o astronauta da Mercury, Alan Shepard, e o nono deste tipo de foguete em particular.

O foguete deveria ter sido lançado há quase duas semanas, mas foi adiado para hoje devido ao mau tempo.