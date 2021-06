Bruxelas ameaça Facebook com multa por abuso de posição dominante nos anúncios 'online'

A Comissão Europeia abriu hoje uma investigação formal, com caráter prioritário, ao 'gigante' tecnológico Facebook por alegado abuso de posição dominante no mercado dos anúncios classificados 'online', por uso indevido de dados de anunciantes, ameaçando com multa.

"A Comissão Europeia abriu uma investigação formal anticoncorrencial para avaliar se o Facebook violou as regras de concorrência da União Europeia [UE] ao utilizar dados de publicidade recolhidos, em particular, dos anunciantes para concorrer com eles em mercados onde o Facebook está ativo, tais como anúncios classificados", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

Além disso, segundo a instituição, "a investigação formal irá avaliar se o Facebook liga o seu serviço de anúncios classificados 'online', o "Facebook Marketplace", à sua rede social, em violação das regras de concorrência da UE", acrescenta a instituição.