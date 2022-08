Carros voadores? Estão bem mais próximos do que se pensa

Enormes atrasos, cancelamentos aleatórios, bagagem sistematicamente perdida: ser-lhe-ia perdoado que você se atirasse a alguém que tivesse a temeridade suficiente para lhe dizer que está a viver hoje a era dourada da aviação. Mas dê uma olhadela ao Jetson One e pode ser que não dispare já as suas armas. É uma coisinha ligeira e ágil, não maior do que um carro, mas pesando um décimo deste. Onde por norma haveria rodas, há quatro rotores a hélices, como aquelas que se encontram num drone quadcóptero. Na verdade, a máquina de 77.000 libras [cerca de 91.745 euros] parece-se bastante com um drone, só que dá para saltarmos lá para dentro e ziguezaguear por aí a uma velocidade que pode chegar aos 96,5km/h e a uma altitude de 457m. Se acha que o preço é um bocadinho vertiginoso, veja o vídeo de um deles a voar e aposto que vai mudar de ideias. A série de 2022 está esgotada, mas a empresa sueca está a receber encomendas para o ano que vem. Finalmente, segundo parece, a era do carro voador está à porta. "Faça do seu jardim ou terraço o seu aeroporto privado", diz o slogan da empresa. "Levante voo e aterre onde quiser."



