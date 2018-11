Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Depois do Pokémon Go surge o jogo para "apanhar" figuras bíblicas

Aplicação pretende levar a fé a pessoas de todas as idades.

18:20

Depois da febre do Pokémon Go, surge agora a aplicação Follow JC Go! que pretende levar a fé a pessoas de todas as idades, para além de servir de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2019.



O objetivo é procurar e apanhar personagens bíblicas, beatos e santos através da aplicação cujo nome em português quer dizer "Seguir Jesus Cristo".



Esta aplicação foi criada pela empresa Niantic.



O jogo é gratuito e está disponível para todos os sistemas operativos.