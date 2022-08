Estas vão ser as competências profissionais mais procuradas daqui a 10 anos

Nada permanece igual com o passar do tempo. A tecnologia evolui, as empresas expandem os seus negócios e os empregos que uma vez eram essenciais para o bom desaparecem tal como os conhecemos. Inevitavelmente, o progresso é acompanhado por uma mudança das competências necessárias para vingar no mundo do trabalho, como explica Bernard Marr, escritor e especialista nas áreas do desempenho empresarial, transformação digital, tendências futuras e utilização de dados e inteligência artificial em negócios, no seu novo livro Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World.



Saiba mais na Must.