Facebook vai acabar com sistema de reconhecimento facial

O Facebook vai deixar de disponibilizar o sistema de reconhecimento facial após uma série de queixas feitas pelos utilizadores relacionadas com a privacidade e devido às "crescentes preocupações sobre o uso dessa tecnologia como um todo".

A rede social desenvolvida por Mark Zuckerberg vai deixar de reconhecer automaticamente os rostos dos utilizadores que surgirem em fotografias e vídeos partilhados, anunciou esta terça-feira a empresa.

Ao divulgar o fim do sistema de reconhecimento facial, a rede social promete também destruir todos os dados dos utilizadores recolhidos até ao momento – estima-se serem mais de um bilhão.

Para a empresa, esta alteração "representará uma das maiores mudanças no uso do reconhecimento facial na história da tecnologia", uma vez que mais de um terço dos seus utilizadores opta pelo sistema de reconhecimento facial.

O Facebook mostra-se preocupado com o debate acerca do uso deste tipo de tecnologia. Citada pelo The Independent, a empresa de Zuckerberg acrescentou que a mudança se deve às "crescentes preocupações sobre o uso dessa tecnologia como um todo".

Esta ferramenta de reconhecimento facial foi criada para facilitar os utilizadores da rede social ao identificarem quem surge nas suas partilhas. No entanto, em simultâneo a funcionalidade permite a construção de uma vasta biblioteca de dados dos utilizadores. Na própria aplicação e site, o Facebook explica como a ferramenta funciona: "Quando ativas a definição de reconhecimento facial, criamos o teu modelo e utilizamo-lo para comparação com outras fotos, vídeos e locais onde a câmara é utilizada (como um vídeo em direto) para reconhecer se apareces nesses conteúdos".

De recordar que recentemente foram reveladas informações confidenciais sobre o Facebook por uma ex-funcionária. A 06 de outubro Zuckerberg disse que a ex-funcionária está a pintar uma falsa imagem da empresa e a 28 do mesmo mês anunciou que o Facebook vai mudar de nome para "Meta".