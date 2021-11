Fomos experimentar o novo Tesla Model Y

Model quê?

Não é Q, é Y (ípsilon, a 20ª letra do alfabeto grego). Model Y é o nome que a Tesla escolheu para batizar o seu quarto modelo – depois do S, do X e do 3. E é precisamente sobre a plataforma deste último (o Model 3) que se baseia este novo SUV de média dimensão – "média" aqui no Velho Continente, claro, já que na terra do Tio Sam o consideram "pequeno".

Comecemos pelas tecnicalidades

Plataforma partilhada com o ‘sedan’ Model 3 que está a dar cartas – pelo menos do lado de cá do Atlântico – no subsegmento dos veículos 100% elétricos, o novo Tesla Model Y cavalga uma onda que surgiu há vários anos e não parece ter fim à vista: os SUV (e os ‘crossovers’ com desejos de o serem) conquistaram definitivamente os condutores europeus, e marca que não tenha pelo menos um na sua gama não conta para o campeonato.



Leia a análise completa na Must