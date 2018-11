Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundador da Web Summit muda-se para Lisboa e vai expandir escritórios

Capital portuguesa acolhe a cimeira de inovação e tecnologia até 2028.

08.11.18

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta quinta-feira que se mudará para Lisboa, assim como irá expandir os escritórios da organização na capital portuguesa, que acolhe a cimeira de inovação e tecnologia até 2028.



Em conferência de imprensa no última dia da conferência, a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), o também CEO do evento notou não poder prever o exato desenvolvimento para a próxima década, mas anunciou que os escritórios da Web Summit vão ser "expandidos dramaticamente" na capital.



"A minha mulher disse-me ontem à noite que nos vamos mudar para Lisboa, por isso a decisão parece estar tomada. Já passo aqui muito tempo, vou passar ainda mais, assim como a minha mulher e o nosso pequeno filho", anunciou.



Cosgrave garantiu que agora serão planeados não só o próximo ano, como "os seguintes".



O acordo por mais uma década de Web Summit em Lisboa contempla investimentos anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), que deverá ficar com "mais do dobro do espaço atual", como já disse presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.



Esta tarde, Paddy Cosgrave notou como a Web Summit está a esgotar a capacidade da FIL, pelo que houve o compromisso municipal de nos próximos três anos "expandir radicalmente" o tamanho do local e assim permitir que em 2021/2022 "se puder começar a aumentar o número de participantes atuais".



"Se aumentássemos muito mais o número atual haveria um impacto negativo na experiência, em geral, no evento", referiu Cosgrave, que se escusou a avançar números futuros e lembrou que no início do evento, há oito anos, teria previsto apenas "mil" participantes.



Para o irlandês, o "mais importante é a qualidade da experiência, no geral, e a diversidade de participantes e de oradores".



Como representações futuras, o responsável espera um palco tecnologia ligada à agricultura, sobretudo na área da produção de alimentos.



Quanto a variantes de cimeiras, Paddy Cosgrave enumerou a possibilidade de serem organizados eventos ligados a vinhos ou ao golfe.



A Web Summit termina hoje no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), sendo esperados mais de 70 mil participantes de 170 países naquela que é a terceira edição de 13 previstas em Lisboa.