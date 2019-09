Google e Youtube multadas em 155 milhões de euros por violarem proteção de dados para crianças

A 'gigante' tecnológica Google e a sua subsidiária YouTube foram multadas nos EUA em 170 milhões de dólares (cerca de 155 milhões de euros), por violação da lei da proteção de dados para crianças.Segundo noticia hoje a agência France-Presse, citando um comunicado da comissão de defesa do consumidor norte-americana ('Federal Trade Comission -- FTC), as tecnológicas são acusadas de expor crianças a vídeos inapropriados e de reunir dados pessoais de menores indevidamente.O valor definido para a multa, que é resultado de um acordo amigável que ainda não recebeu 'luz verde' do Ministério da Justiça, é o mais significativo até ao momento em casos que envolvem proteção da privacidade de crianças.Em abril de 2018, 23 organizações de direitos digitais e proteção à criança apresentaram uma queixa na FTC, que acusava a empresa YouTube de coletar informações pessoais de menores, tais como a localização, o dispositivo usado e até números de telefone, sem o conhecimento dos pais e de as usar para permitir publicidade direcionada.