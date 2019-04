John Cena junta-se ao elenco de 'Velocidade Furiosa 9'

Filme estreará em Portugal a 22 de maio de 2020.

O filme 'Velocidade Furiosa 9' que vai estrear em 2020 vai contar com um novo ator. Vin Diesel revelou, num vídeo emocional na sua conta de Instagram, que John Cena vai juntar-se ao elenco."Pessoal, como sabem, eu estou sempre a pensar em 'Velocidade Furiosa' - penso na responsabilidade de fazer algo icónico e merecedor da vossa lealdade", explica Diesel no vídeo. "Eu sinto que Pablo [Paul Walker], de lá de cima, me envia alguém. Outro soldado para a luta pela verdade", disse o ator anunciando a nova estrela da saga.