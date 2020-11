Novo DJI Mini 2 pesa 249 gramas, cabe na palma da mão e grava vídeo 4K

Depois do sucesso comercial que foi o DJI Mavic Mini, a empresa tecnológica chinesa acaba de lançar a segunda geração do produto, que perdeu a designação Mavic e passou a chamar-se DJI Mini 2.

De acordo com a DJI, o Mini 2 tem uma autonomia de 31 minutos e consegue atingir uma velocidade máxima de 57,6 km/h, estando apto para resistir a ventos de até 38,6 km/h.

Mas as maiores novidades, além do controlador, que passa a ser o mesmo do Mavic Air 2, são a tecnologia OcuSync 2, que oferece uma ligação bastante mais estável que a do Mini original (apenas por Wi-Fi), e a câmara, que agora é capaz de gravar vídeo com uma resolução máxima de 4K a 30 frames por segundo (bitrate de 100 Mbps).

A somar a tudo isto, passa a ser possível gravar fotografias em formato RAW, com o Mini 2 a deixar de estar limitado ao tradicional formato JPG, resolvendo assim uma das maiores críticas feitas ao DJI Mavic Mini.

Apesar das performances otimizadas e da nova câmara, o Mini 2 continua a pesar apenas 249 gramas, sendo que com os "pés" recolhidos cabe na palma da mão.

O novo drone da DJI já está disponível no mercado português em duas opções: a versão standard, que inclui o drone, o controlo remoto e uma bateria, custa 469 euros. Já o Fly More Combo, que acrescenta duas baterias, um carregador, hélices extra e uma mala de transporte, tem um preço de 609 euros.