Presidente da Altice lamenta "silêncio ensurdecedor" do regulador sobre o processo 5G

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, considerou esta sexta-feira que a rede 5G é "uma oportunidade para Portugal", mas criticou o "silêncio ensurdecedor" do regulador sobre o processo."O 5G [quinta geração móvel], claramente, é uma oportunidade para Portugal. É uma oportunidade que nós não vamos, com certeza, deixar passar ao lado", disse hoje o presidente da Altice na aldeia histórica de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.O responsável falou do assunto no discurso que proferiu na sessão de assinatura de um protocolo de parceria tecnológica entre as Aldeias Históricas de Portugal e a Altice Portugal e de apresentação do projeto de infraestruturação em fibra ótica de nova geração da rede de Aldeias Históricas de Portugal.Na sua intervenção, Alexandre Fonseca salientou que a Altice está presente, "desde a primeira hora", na infraestruturação do país com fibra ótica, que "é a base" para poder ter "5G a nível nacional".Lembrou que a empresa está preparada e, em conjunto com a RTP, fez, recentemente, a primeira transmissão em direto de televisão sobre uma rede 5G, no Altice Arena."Mas, ao mesmo tempo que tecnologicamente Portugal lidera e está preparado, temos, de facto, hoje, uma falta de visão estratégica sobre aquilo que será o 5G em Portugal. O silêncio ensurdecedor do nosso regulador, a incapacidade do regulador [ANACOM] em falar com os seus regulados, em comunicar efetivamente, em definir uma estratégia para o nosso país leva a que Portugal, um país dos mais evoluídos a nível tecnológico a nível europeu, sem margem para dúvida, hoje esteja a ficar para trás nos desafios do 5G", alertou.O presidente da Altice acrescentou: "Qual é o calendário? Qual será o mecanismo de atribuição de espetro? Qual é o espetro que nos será atribuído? De que forma? Quando?"."Estas são perguntas [a] que, hoje, nós não temos resposta. E recordo-vos que dentro de menos de um ano, dentro de 11 meses, Portugal tem objetivos ambiciosos para cumprir no âmbito das diretivas da União Europeia", afirmou.Alexandre Fonseca aproveitou ainda a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do secretário de Estado para a Valorização do Interior, João Paulo Catarino, para afirmar que "Portugal carece, efetivamente, com urgência, de uma estratégia e de uma visão clara para o 5G, para continuar a poder assumir-se como líder naquilo que são as tecnologias de informação e da comunicação a nível nacional"."Julgo que essa mensagem está a ser diretamente tratada entre os operadores de telecomunicações e os organismos responsáveis e, portanto, não tenho que me pronunciar nesta altura", disse o ministro da Economia à agência Lusa, quando questionado sobre as declarações do presidente da Altice relativamente à rede 5G.