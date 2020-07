Quando o azar bate à porta… destrói-se um Ferrari F40!

É um dos super desportivos mais fabulosos saídos da linha de montagem de Maranello, por isso, não deixa de fazer doer o coração quando vemos um Ferrari F40 praticamente destruído num acidente.

A situação aconteceu esta quinta-feira em Canungra, Austrália, 80 quilómetros a sudoeste da cidade de Brisbane.





O condutor estaria a fazer um test drive com o vendedor de um concessionário – pelo menos é o que indicam as matrículas temporárias do desportivo – no lugar do "pendura" quando, inexplicavelmente, perdeu o controlo do F40.O bólide arrancou primeiro vários pinos que ladeavam a estrada, antes de embater nas árvores. Felizmente, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves, para além de um valente susto.

Segundo o diário Mercury, só há dois Ferrari F40 à venda na Austrália: um está em Sidney e custa mais de 1,46 milhões de euros.



O segundo está em Brisbane, com um preço superior a 1,65 milhões de euros. Tendo em conta a distância da cidade e o local do sinistro, pode ter sido este o super desportivo envolvido no acidente.

