Os resultados das gigantes tecnológicas no primeiro trimestre do ano superaram todas as previsões dos analistas. Uma boa notícia para o setor, mas não para os milhares de trabalhadores cujos lugares continuam em risco.



A Meta, dona do Facebook, viu as receitas subirem para 25,9 mil milhões de euros (mais 3% do que no período homónimo do ano passado), apesar de os lucros terem caído 24%, para 5,1 mil milhões.









