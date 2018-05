Tesla Model 3 com piloto automático ligado sofreu primeiro acidente na Europa

Ao volante seguia um condutor bem conhecido entre os "adeptos" da marca de Elon Musk.

18:35

Um Tesla Model 3 sofreu um acidente no norte da Grécia enquanto circulava com o sistema 'Autopilot' ligado. Este terá sido o primeiro acidente de um Model 3 fora dos Estados Unidos e aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 25. A notícia é avançada pelo Aquela Máquina.



Ao volante deste Tesla seguia um condutor bem conhecido entre os "adeptos" da marca de Elon Musk. Falamos de You You Xue, que ainda recentemente passou por Portugal e visitou Fátima e Vila Nova de Gaia. Xue, que se considera um viajante, já fez 39 mil quilómetros no seu Model 3 em seis meses e já o levou a 25 países. Esta viagem pela Grécia era só mais uma, mas não acabou bem.



Este condutor garante que seguia com o Autopilot ligado e a uma velocidade de 120 km/h, o limite para aquele troço, quando de repente o Model 3 "guinou" para a direita, em direcção a uma saída da auto-estrada por livre vontade.



Xue, que confessa que circulava com uma mão no volante mas que na altura não ia totalmente atento à estrada, admitiu que ainda tentou corrigir a trajectória mas que não conseguiu impedir que a dianteira do lado esquerdo embatesse contra a barreira de protecção.



"A minha velocidade máxima do Autopilot estava definida para aproximadamente 120 km/h, o limite de velocidade para esta auto-estrada. A auto-estrada estava bem marcada, em boas condições e bem iluminada. A estrada estava seca e não havia trânsito à minha volta. A auto-estrada tem duas faixas em cada direcção, separadas por uma barreira de betão. A estrada na direcção em que seguia dividiu-se numa bifurcação, com a faixa da direita #2 a transformar-se numa saída e com a faixa da esquerda #1 a continuar em frente. Eu seguia na faixa #1", escreveu Xue na sua página de Facebook, que garante que até esta saída o Model 3 não mostrou "nenhum sinal de dificuldade em seguir a estrada até esta bifurcação", onde o sistema Autopilot se terá baralhado.