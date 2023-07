Twitter amplia limites de leitura de publicações impostos no sábado

O dono do Twitter decidiu ampliar os limites impostos no sábado à leitura de publicações por cada utilizador, assinalando, este domingo, a "ironia" de que o 'tweet' com esse anúncio se tornou no mais lido de sempre até à data.

No sábado, o empresário Elon Musk anunciou que a rede social Twitter impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler, alegando evitar assim "níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema".

Num 'tweet' publicado no sábado e que é o mais lido de sempre até à data nesta rede social, o dono do Twitter informou que as "contas verificadas" poderiam ler até "6.000 publicações por dia", enquanto as "contas não verificadas" poderiam ler 600 e no caso das "novas contas não verificadas" seriam 300 mensagens.

Nesse anúncio, o empresário ressalvou que esses limites poderiam "em breve" ser elevados para 8.000, 800 e 400, respetivamente.

Em poucas horas, Elon Musk avançou com alterações, aumentando os limites para 10.000 publicações para contas verificadas, 1.000 para contas não verificadas e 500 para novas contas não verificadas.

Apesar de tudo, o anúncio inicial de limites de leitura de publicações no Twitter causou "alvoroço" na rede social, enquanto muitos usuários relataram problemas para aceder aos conteúdos.

A primeira publicação do dono do Twitter sobre a imposição de limites acumulou, entre sábado à tarde e a manhã deste domingo, mais de 455 milhões de leituras.

"Em mais um exercício de ironia, esta publicação conseguiu um recorde de visualizações!", indicou o empresário, que comentou com sarcasmo numa outra mensagem como os utilizadores estavam a atingir os limites de leitura "por ler acima dos limites" e reclamam da medida.

Segundo a página de monitorização Downdetector, os problemas de acesso à rede social atingiram o seu pico após o anúncio inicial, com cerca de 7.000 denúncias, mas a situação foi normalizada ao longo do dia e esta manhã de domingo não ultrapassaram as 1.000 queixas.

Além disso, Musk partilhou uma mensagem de uma conta de paródia que dizia, sobre o motivo de impor estes limites: "Somos todos viciados no Twitter e precisamos de sair fora".

O dono do Twitter fez também este domingo um comentário a sugerir essa ideia: "Acordas de um transe profundo, afastas-te do telefone para ver os teus amigos e família".