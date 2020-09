Cristina Ferreira já é uma das donas da Media Capital, ao comprar 2,5% da dona da TVI. O negócio foi esta sexta-feira comunicado pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).









A apresentadora de 43 anos, que também é diretora de Entretenimento e Ficção do canal, adquiriu através da DoCasal Investimentos, empresa de prestação de serviços de gestão e consultoria que detém com o pai, António Ferreira, 2 112 830 ações que pertenciam à espanhola Prisa. A transação terá sido feita a 1,4 milhões de euros (0,6763 euros por ação).

Constituída em setembro de 2018 e com sede na Ericeira, a DoCasal Investimentos tem como sócios Cristina Ferreira, que também é gerente, e o pai, António Ferreira. Com um capital social de 5 mil euros, a empresa não teve vendas e é uma das quatro sociedades detidas pela apresentadora, que também é dona da Amor Ponto (antiga Cristina Ferreira, Lda.), da Treze7, Lda. (edição da revista ‘Cristina’) e é sócia minoritária (20%) da Lovin Content (consultoria e edições digitais).





Entre os novos acionistas da Media Capital anunciados ao mercado estão os empresários Paulo Gaspar, filho do detentor da Lusiaves, Avelino Gaspar, com 20%; a Zenithodyssey (das tintas CIN), com 16%; Stéphane Rodolphe Piccioto, da Fitas e Essências, com 3%, e Manuel Lemos de Ferreira Lemos, com 2% do capital do grupo.





As transações ainda estão dependentes da verificação de condições que as podem anular, como a autorização dos credores da Prisa.