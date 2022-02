Apple é a marca mais valiosa do mundo

A Apple, que no início do ano se tornou na primeira empresa a alcançar uma cotação superior a 3 biliões de dólares (2,6 mil milhões de euros), é a marca mais valiosa de 2021. Segundo o relatório do índice do Brand Finance Global 500, a fabricante do iPhone vale cerca de 306,1 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. O pódio fica completo com a gigante do comércio eletrónico Amazon, que alcançou os 302 mil milhões de euros, e com a Google, avaliada em 227,1 mil milhões. Ambas cresceram 38% e, juntas com a Apple, valem mais de 835 mil milhões de euros.









À semelhança dos anos anteriores, o top 10 é dominado em 80% por empresas tecnológicas, como a Microsoft, a Samsung, o Facebook, a Huawei e a Verizon. Pelo meio, surgem a gigante do retalho Walmart (subiu para 5º lugar) e o banco chinês ICBC (em 8º).

As empresas norte-americanas continuam a dominar os primeiros lugares da tabela, que conta ainda com duas marcas chinesas (Huawei e ICBC) e uma sul-coreana (Samsung). A primeira europeia a marcar presença na lista é a alemã Mercedes-Benz (caiu para 15º).





Em termos globais, os Estados Unidos e a China representam dois terços das empresas representadas neste ranking, sendo que a Índia está a ganhar terreno, com um crescimento de 42%.





O relatório destaca que a rede social chinesa TikTok foi a empresa que apresentou um crescimento mais rápido (215%), entrando diretamente para o 18º lugar com uma cotação de 50,9 mil milhões.





De referir ainda que a Tesla, de Elon Musk, o homem mais rico do Mundo, ficou em 28º (39,7 mil milhões).