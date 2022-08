CMTV bate recorde de audiências em julho

continua a bater recordes. Em julho, o canal doregistou a melhor audiência da sua história, mostrando que é, cada vez mais, o canal de informação nacional preferido dos portugueses. O share médio da estação foi de 5,6%, o equivalente a mais de 115 mil telespectadores a cada minuto do dia. O recorde anterior tinha sido obtido no mês antecedente, com uma média de 5,3% de quota de mercado.Estes são os melhores resultados de sempre da estação do Correio da Manhã, cujo share ultrapassa o conjunto dos seus principais rivais da informação: o canal CNN Portugal, que obteve uma média de 3,1% de share no mês de julho, e a SIC Notícias, que registou 2,3%. Já a RTP 3 ficou em último lugar no ranking, com uma média de 0,6% de share, de acordo com os dados da GfK, empresa responsável pela medição do consumo de televisão em Portugal.Também no horário nobre (das 19h00 às 24h00), período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, areforçou a sua liderança no cabo com um recorde de share de 5,2%, o que corresponde a um universo total de 1 milhão e 746 mil telespectadores.O segundo classificado no ‘prime time’ é a CNN, a meio milhão de telespectadores de distância. O canal CNN chega em média, por dia, a apenas 1 milhão e 276 mil pessoas (correspondente a 2,8% de share médio diário neste horário). Recorde-se que aé emitida em todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da TDT.