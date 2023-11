Ao fim de 118 dias, a greve dos atores nos Estados Unidos terminou no passado dia 8 e, entretanto, já foi revelado o que o sindicato (SAG-AFTRA ) conseguiu negociar junto dos estúdios.



Entre as conquistas mais significativas, destaque para o aumento de 7% nos salários mínimos no primeiro ano e as medidas de proteção especiais contra a inteligência artificial que exigem o consentimento de cada ator para que os estúdios obtenham ‘scans digitais’ em cada filme.









Ver comentários