Cerca de 40 por cento dos portugueses já experimentaram um serviço de inteligência artificial (IA). A conclusão é de um estudo levado a cabo pela Netsonda, empresa de estudos de mercado que se debruça também sobre a área das novas tecnologias.



De acordo com o estudo, quatro em cada dez portugueses, com acesso à Internet, já recorreram a um serviço de IA, sendo que é a geração mais nova, dos 18 aos 27 anos, aquela que utiliza com maior frequência este tipo de serviços.









