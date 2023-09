No final do primeiro semestre do ano, o número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (TVS) foi de 4,5 milhões, mais 117 mil do que no semestre homólogo de 2022. O ritmo de crescimento do número de assinantes deste serviço abrandou, para 2,6%, sendo o mais baixo desde 2014.









