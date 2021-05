Em 2020, o consumo de pornografia em dispositivos móveis subiu para 87%, dos quais 80% são smartphones. De acordo com um estudo elaborado pelo Pornhub, o maior site de vídeos para adultos do Mundo, e publicado este mês pela revista ‘Forbes’, a visualização de conteúdos porno através de telemóvel subiu 4,7% relativamente ao ano anterior. Já o consumo através de tablet caiu 29% e no computador ficou reduzido ...