916 mil pessoas leem o CM todos os dias

tem uma média diária de 916 mil leitores, revela a segunda vaga do Bareme Imprensa 2019, estudo da Marktest realizado entre 16 de setembro e 1 de dezembro. Estes números colocam ona primeira posição da tabela de jornais e revistas de informação com mais leitores em Portugal, com uma diferença para o segundo classificado, o ‘Jornal de Notícias’, de 93 mil leitores.O jornal ‘A Bola’, com 684 mil leitores, ocupa o terceiro lugar no pódio, seguido de outros dois títulos desportivos: o ‘Record’, com uma média de 611 mil leitores, e ‘O Jogo’, com 483 mil.O semanário ‘Expresso’ surge em sexto lugar, com uma média de 430 mil leitores por edição. O título do grupo Impresa é seguido pelo diário generalista ‘Público’, com 423 mil leitores, e pela newsmagazine ‘Visão’, com 316 mil. Seguem-se o ‘Diário de Notícias’, que é lido diariamente por uma média de 254 mil pessoas, e a revista ‘Sábado’, com 245 mil leitores por edição.De referir ainda a performance dos vários suplementos do, todos eles líderes nos seus segmentos. A revista ‘Domingo’, publicada aos domingos, tem uma média de 426 mil leitores, enquanto a ‘Sexta’, que sai à sexta-feira com o, é lida por 367 mil pessoas. Em terceiro lugar está a ‘Vidas’, publicada ao sábado, com uma média de 353 mil leitores.No segmento desportivo, o ‘CM Sport’ é lido por 272 mil pessoas, enquanto os Classificados CM atraem 189 mil.