‘A Guerra dos Tronos’ reúne todo o elenco para especial

Sean Bean vai voltar a interpretar Ned Stark em especial da série.

Depois de ser transmitida a última temporada de ‘A Guerra dos Tronos’ (em Portugal exibida no Syfy), agendada para abril próximo, os fãs da saga podem matar saudades com um especial que promete reunir grande parte dos atores da série, até os que já ‘morreram’.



A HBO confirmou oficialmente que filmou um programa que reúne todo o elenco de ‘A Guerra dos Tronos’, incluindo Sean Bean, que interpretou Ned Stark nas primeiras três temporadas.



Contudo, o especial - gravado em Belfast, Irlanda, no início do ano - e apresentado por Conan O’Brien, apenas será disponibilizado em DVD, numa caixa com a série completa que será lançada em 2019.