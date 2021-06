Acionistas da Media Capital aprovam contas de 2020, ano em que grupo reduziu prejuízo para 11,1 milhões de euros

Os acionistas da Media Capital aprovaram esta terça-feira as contas relativas a 2020, ano em que o grupo reduziu o prejuízo consolidado para cerca de 11,1 milhões de euros face às perdas de 54,7 milhões de 2019.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital diz ter sido aprovado, "por unanimidade", o "Relatório de gestão e contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, incluindo o Relatório sobre o Governo das Sociedades, o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório de Sustentabilidade relativos ao exercício de 2020, bem como as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada conforme emitidas pelo Revisor Oficial de Contas".

Os acionistas aprovaram ainda por unanimidade a transferência do resultado líquido individual do exercício de 2020 para a conta de resultados transitados, sendo que a Media Capital apresentou nas contas individuais um resultado líquido do exercício negativo em 1.003.879 euros e um resultado líquido consolidado negativo em 11.095.716 euros.

No comunicado enviado ao mercado, a dona da TVI dá ainda conta da "aprovação da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, conforme apresentada pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais", e da ratificação da cooptação de José Nuno Martins Santana como membro não executivo do Conselho de Administração".

A Media Capital é detida em 30,22% pela Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, que é presidente do grupo, com a Triun a deter 23%, seguida das Biz Partners (11,97%), CIN (11,20%), Zenithodyssey (10%), Fitas & Essências (3%), Docasal Investimento (2,5%) e NCG Banco (5,05%), de acordo com informação no 'site' da dona da TVI relativa às participações à data de 03 de novembro.