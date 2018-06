Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice desiste de comprar a empresa dona da TVI

Grupo de telecomunicações deixou passar o prazo para efetivar a compra da Media Capital.

16.06.18

O negócio mais sonante dos últimos anos parou. A Altice, dona da Portugal Telecom, abortou a compra da Media Capita, empresa que detém a TVI, a Rádio Comercial e vários outros meios de comunicação social.



A notícia é avançada este sábado pelo jornal Público, que diz que o prazo para a concretização do negócio expirou na sexta-feira. A Altice oferecia 440 milhões pela compra do grupo de media.



O desfecho não surpreende, uma vez que a Altice se tinha recusado a implementar as medidas de correção que a Autoridade da Concorrência exigiu para que o negócio fosse aprovado.