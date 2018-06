Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice falha negócio de aquisição da TVI

Impresa, NOS e Vodafone aplaudem desistência de venda da Media Capital.

Por Sónia Dias | 01:30

A compra da Media Capital (MC) pela Altice ficou sem efeito. Esta segunda-feira, a Prisa, que detém a dona da TVI, comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola a desistência do negócio por "não ter sido cumprida a data final acordada pelas partes, a última das condições de suspensão que estavam pendentes de cumprimento, referente à obtenção, pela MEO, da obrigatória autorização da operação pela Autoridade da Concorrência portuguesa."



No final de maio, a Autoridade da Concorrência anunciou que tinha rejeitado os compromissos apresentados pela Altice para a compra da MC por entender que não protegiam "os interesses dos consumidores", nem garantiam "a concorrência no mercado". A Altice reagiu, afirmando não estar disponível "para apresentar quaisquer outros" compromissos. Agora, quase um ano depois de ter sido anunciado o negócio, a Prisa optou por deixar cair a venda, o que fez com que as suas ações caíssem ontem mais de 9%, para 1,70 euros.



Em comunicado, a Altice diz que, apesar de ter desenvolvido os melhores esforços nesse sentido, "os reguladores não tenham emitido as decisões necessárias à concretização da transação em tempo útil". A empresa de Patrick Drahi sublinhou ainda que se perdeu "uma oportunidade crucial" para o setor no País.



Por outro lado, a Impresa, dona da SIC, considerou que a não concretização da compra da MC era "o único desfecho possível" do processo, sendo o que "melhor protege o mercado". Já a NOS congratulou-se por "ver chegar ao fim um negócio que, pelo impacto negativo e risco sérios para o pluralismo, diversidade de opinião e concorrência, iria ser muito prejudicial para os interesses dos cidadãos e do País", enquanto a Vodafone decidiu retirar a providência cautelar interposta contra o negócio.



440

milhões de euros, era quanto a Altice estava disposta a pagar pela Media Capital, detida pelo grupo espanhol Prisa.



Prisa analisa futuro

A Prisa vai "analisar todos os cenários que surjam para o futuro da Media Capital", disse ao 'Jornal de Negócios' fonte oficial da empresa de media.



Compra PT

A Altice comprou em junho de 2015 a PT Portugal por cerca de 7 mil milhões de euros, após a queda do Banco Espírito Santo (BES).