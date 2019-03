Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anabela de 'Alguém Perdeu' sonha com a fama

Jovem está muito feliz com a participação na trama da CMTV.

08:44

Jacira Araújo, de 26 anos, vai ser Anabela Ventura na novela ‘Alguém Perdeu’, da CMTV, que estreia a 18 de março.



Esta mulher, que foi traída pelo ex-marido - um craque de futebol e ex-dependente do álcool -, vive o desejo de se tornar uma estrela de reggaeton.



Ao regressar a Cascais para junto da irmã Vanda (Joana Alvarenga), vem disposta a conquistar a vida de luxo que tinha antes do fim do casamento. Os seus objetivos vão despertar a curiosidade de todos aqueles que a rodeiam...



Longe da ficção, Jacira diz-se "uma mulher sonhadora". Participou em ‘Alma e Coração’, da SIC, e encontrou na música "uma paixão".



Feliz pelo convite da CMTV, a jovem mostra-se grata. "Tem sido muito desafiante, estou muito feliz", garantiu.