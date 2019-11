‘Anjos’ da Victoria's Secret caem no inferno com desfile cancelado

O Natal não vai ser o mesmo sem o tradicional desfile da Victoria’s Secret. O cancelamento (anunciado) do espetáculo que conta com a participação de algumas das mulheres mais belas do Mundo - a começar pela portuguesa Sara Sampaio - foi agora tornado oficial pelo grupo L Brands, que detém a marca de lingerie.Desde 1995 que a Victoria’s Secret organiza o desfile com os seus ‘anjos’. Depois de ser alvo de várias polémicas, a marca anunciou que decidiu cancelar o evento de 2019 para trabalhar numa nova estratégia de marketing. "Estamos a descobrir como avançar no posicionamento da marca Victoria’s Secret e melhor comunicá-la aos clientes", explicou o vice-presidente da empresa, Stuart B. Burgdoerfer.O espetáculo, cujo orçamento ronda os 20 milhões de euros e que era transmitido em canais como a ABC e a CBS, tem vindo a perder audiências de ano para ano. A par disso, as vendas de lingerie sofreram quebras irreparáveis, com as modelos a serem acusadas de ser demasiado magras, o que afastou potenciais consumidoras e obrigou a fechar mais de 50 lojas nos Estados Unidos.Entre as polémicas que mais afetaram a Victoria’s Secret estão as ligações do fundador da L Brands, Leslie H. Wexner, ao milionário Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuais e que foi encontrado morto na prisão, em Nova Iorque. Wexner contratou Epstein em 1991 como conselheiro pessoal e gestor do seu dinheiro, mas quando a ligação profissional entre os dois terminou o dono da Victoria’s Secret descobriu um buraco de 41 milhões de euros.Mas isso não foi o pior. Epstein também trabalhou como recrutador da marca, atacando sexualmente manequins, muitas delas menores de idade. Existem ainda acusações de alegada conduta sexual inapropriada por parte de fotógrafos como Timur Emek, David Bellemere e Greg Kadel, conhecidos por trabalharem de perto com os ‘anjos’.Em agosto, mais de 100 modelos - entre elas Chisty Turlington, Doutzen Kroes e Gemma Ward - assinaram uma carta remetida ao presidente da empresa, John Mehas, exigindo proteção em casos de "assédio, abuso e tráfico sexual".Desde 1996 é apresentado o Fantasy Bra, trabalhado com pedras preciosas. O sutiã mais caro (13,5 milhões de euros) foi usado em 2000 por Gisele Bündchen.foi o ano em que a Victoria’s Secret foi fundada por Roy Raymond, com a sede em Ohio, nos Estados Unidos. A empresa recebeu esse nome porque Raymond era admirador da rainha Vitória, de Inglaterra.Em 1982, a Victoria’s Secret foi comprada pela L Brands, de Leslie H. Wexner, por cerca de 900 mil euros. Em 1993, Roy Raymond tirou a própria vida ao atirar-se da Golden Gate Bridge.O primeiro desfile da Victoria’s Secret aconteceu a 1 de agosto de 1995, no Plaza Hotel, em Nova Iorque. Mais tarde, o espetáculo começou a ser realizado perto do Natal e a ser transmitido na televisão (2001).Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio celebrizaram-se na Victoria’s Secret. A portuguesa Sara Sampaio juntou-se aos ‘anjos’ em 2015.