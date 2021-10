As três redes sociais mais conhecidas e utilizadas no mundo, Facebook, Instagram e WhatsApp, sofreram esta segunda-feira um apagão de várias horas. Tudo começou por volta das 16h30 quando os seus utilizadores começaram a deparar-se com uma página de erro ou uma mensagem a informar que o navegador não conseguia estabelecer ligação. Também o Messenger acabou afetado. Até à hora de fecho desta edição nenhuma explicação foi dada para a situação, que se mantinha.









Como os três aplicativos pertencem ao grupo norte-americano administrado por Mark Zuckerberg (Facebook), foi a concorrência, nomeadamente a rede social Twitter que acabou por aproveitar o apagão para gerar uma onda de gozo com vários memes a circularem.

Ironicamente, o Facebook acabou por utilizar o concorrente Twitter para apresentar desculpas. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão com problemas para aceder às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”









Leia também Facebook, Instagram e WhatsApp voltam após mais de cinco horas em baixo Nos últimos meses têm sido vários os problemas a afetar as aplicações do Facebook. No início de setembro tanto o Facebook como o Instagram ficaram inacessíveis durante várias horas. Antes, em março, já tinham sido registadas várias falhas.

Mas não foi só o gigante Facebook que registou esta segunda-feira problemas. Também Telegram, Netflix, Nubank e Spotify apresentaram alguma instabilidade.