"Apanha se puderes" tem uma nova apresentadora

Pedro Teixeira vai apresentar o programa ao lado de um rosto bem conhecido dos portugueses.

Rita Pereira e Pedro Teixeira não param.

Não é que agora fizeram um desafio um ao outro? O Pedro quer voltar a apanhar a Rita... Mas só se ela puder...

E não é que ela aceitou?

No sábado, Rita Pereira e Pedro Teixeira conduzem, juntos, uma emissão especial de Apanha se Puderes.", revelou a TVI na rede social.

O programa 'Apanha Se Puderes', da TVI, conduzido por Cristina Ferreira, está de regresso com uma nova apresentadora. Rita Pereira foi o rosto escolhido pela estação de Queluz para formar dupla com Pedro Teixeira, que já pertencia ao formato desde a sua estreia.No Instagram da estação foi partilhada uma fotografia dos dois atores e apresentadores. "Desde que Cristina Ferreira abandonou a estação de Queluz, Rita Pereira tornou-se a substituta oficial da apresentadora. Depois de ter assumido o programa de domingo à noite, 'Dança com as Estrelas, a atriz, de 36 anos, parece ser a nova grande aposta dos formatos de entretenimento da TVI.