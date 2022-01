É cada vez mais curta a diferença entre a SIC e a TVI nas audiências. Impulsionada pelo sucesso do ‘Big Brother Famosos’, mas também das suas apostas de ficção (com destaque para ‘Festa é Festa’ e, mais recentemente, ‘Quero é Viver’), a estação de Queluz de Baixo cresce desde o início do ano e, na última semana, ultrapassou mesmo a concorrência na quinta, sexta e domingo, de acordo com os dados da GfK.