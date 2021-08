Artur Albarran internado nos cuidados intensivos do Amadora-Sintra com Covid-19

O jornalista Artur Albarran deu entrada nos cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra vítima de Covid-19. O Correio da Manhã sabe que o antigo repórter televisivo foi transferido para aquela unidade hospitalar depois de lhe ter sido diagnosticada a doença no IPO de Lisboa, onde estava a receber tratamento oncológico."Confirmamos que o estado de saúde do nosso doente, internado em enfermaria, se agravou e teve que ser admitido na UCI, estando a receber cuidados de saúde diferenciados", confirmou fonte do hospital. A evolução vai depender dos tratamentos de oxigenoterapia.Artur Albarran fundou o programa "Grande Reportagem" na RTP e foi enviado especial do canal do Estado à Guerra do Golfo, no início de 1991. Esteve também a acompanhar o conflito na Somália, em dezembro de 1992. O jornalista fez ainda parte da redação da TVI.