Associação do setor de sondagens adere a iniciativa do CM

CM e a CMTV consideram que as críticas lançadas por vários políticos , no dia de autárquicas, às previsões das intenções de voto, sobretudo em Lisboa, merecem reflexão e, por isso, pediram à Intercampus, empresa responsável pelas suas sondagens, que realize uma análise aprofundada à metodologia e resultados obtidos.

A Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião (APODEMO), que reúne as empresas do setor, vai participar no processo de análise das sondagens da Intercampus para oe 'Negócios', iniciativa lançada pelona sequência das eleições autárquicas do passado domingo.