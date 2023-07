O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists), que representa cerca de 160 mil trabalhadores, aceitou estender o prazo das negociações com os estúdios para a criação de um novo contrato de trabalho até dia 12 deste mês. Em comunicado, a entidade explicou aos seus membros que esta decisão foi tomada “para esgotar todas as oportunidades de alcançar o contrato justo” e que não deve ser confundida “com fraqueza”.









